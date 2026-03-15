La sede di Forza Italia a San Concordio, situata in viale San Concordio 354, ha completato le procedure di apertura e ora è pienamente operativa. Dopo l’inaugurazione della scorsa settimana, l’edificio è stato aperto ai cittadini, che possono partecipare a incontri e incontri con amministratori e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di favorire il confronto diretto.

Dopo l’inaugurazione nella scorse settimana, la sede di Forza Italia Lucca in viale San Concordio 354 diventa pienamente operativa e apre le porte ai cittadini con una serie di appuntamenti dedicati all’ascolto e al confronto diretto con amministratori e rappresentanti istituzionali. Per tutto il mese di marzo, ogni martedì dalle ore 18 alle ore 20, i consiglieri comunali Alessandro Di Vito e Giovanni Ricci saranno presenti in sede per raccogliere istanze, segnalazioni e suggerimenti dei cittadini. Ogni giovedì, nello stesso orario, sarà invece la volta dell’assessore al Turismo, Mobilità e Mura Urbane Remo Santini, che incontrerà i residenti per ascoltare problematiche e proposte riguardanti la città e il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forza Italia, la sede di San Concordio diventa ”operativa”

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