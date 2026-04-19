Samsung ha annunciato la S95F OLED, una nuova televisione modulare progettata per integrare l’esperienza degli utenti tra dispositivi Galaxy e il panorama domestico. La presentazione avviene nel 2026, con l’obiettivo di offrire un prodotto che combina funzionalità avanzate e compatibilità con altri dispositivi del marchio. La TV si distingue per il suo design e per le caratteristiche tecniche che promettono di rivoluzionare il settore.

Samsung presenta la S95F OLED, il nuovo punto di riferimento per il mercato televisivo del 2026 che punta a unificare l’esperienza d’uso tra dispositivi Galaxy e schermi domestici. Il modello combina un design modulare con un pannello ad alte prestazioni, rispondendo alla necessità di un pubblico sempre più orientato verso l’interattività. La linea Samsung si evolve verso una convergenza totale tra smartphone, computer e televisione. La S95F non è solo un monitor, ma un elemento centrale di un ecosistema digitale integrato. La struttura fisica riflette questa ambizione: il dispositivo si divide in due componenti distinte. Da una parte troviamo il pannello OLED con la relativa base monopiede; dall’altra l’unità One Connect Box, un modulo esterno dedicato all’elaborazione del segnale, alla gestione dei contenuti e alla connettività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung S95F OLED: la nuova TV modulare che unisce Galaxy e casa

Samsung S95F QD-OLED TV Review - The Best OLED TV For Most People

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