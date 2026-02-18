samsung galaxy unpacked anticipa la magia della fotocamera ia che restaura unisce e molto altro ancora

Samsung ha presentato il nuovo Galaxy Unpacked, annunciando una rivoluzione nella fotografia con la sua fotocamera IA che ripara, combina e migliora le immagini. Durante l'evento, è stato mostrato come questa tecnologia permette di scattare foto nitide e poi modificarle facilmente, tutto in pochi clic. La novità più interessante riguarda la funzione di restauro delle immagini vecchie o danneggiate, che ora può essere fatta direttamente dal telefono, senza bisogno di software esterni.

una nuova esperienza di fotocamera Galaxy, basata sull'intelligenza artificiale, si propone di unire cattura, modifica e condivisione in un sistema unico e intuitivo. l'annuncio di samsung evidenzia strumenti capaci di trasformare foto e video in modo rapido e coerente, affidandosi in modo pesante all'IA per potenziare la qualità delle immagini. l'evento di presentazione è previsto per il 25 febbraio, in san francisco, dove verranno rivelate le nuove funzionalità e le opportunità di anteprima per gli utenti. galaxy camera ia: annuncio e prospettive. l'azienda descrive un'esperienza che " unifica cattura, editing e condivisione" in un unico flusso di lavoro, con capacità IA in grado di innovare sia le foto sia i video.

