Sampdoria Juventus Under 16 4-1 la seconda sconfitta è indolore | raggiunta quota 100 gol stagionali Pipitò il marcatore

Nella partita tra la squadra Under 16 della Sampdoria e quella della Juventus, i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 4-1. La squadra genovese ha raggiunto quota 100 gol in questa stagione, con Pipitò che ha segnato il suo primo gol. La sconfitta per i bianconeri rappresenta la seconda in campionato, ma non ha effetti sulla posizione della squadra.

di Fabio Zaccaria Sampdoria Juventus Under 16 4-1, cadono i bianconeri in terra genovese: è di Pipitò il 100esimo gol stagionale della squadra di Gridel. Il recap del match valido per la 26esima giornata. Dopo la vittoria per 3-2 in casa col Pisa, la Juventus Under 16 chiude il girone qualificatorio con una sconfitta, la seconda della sua stagione, contro la Sampdoria. Ecco di seguito il racap del match valido per la 26esima giornata di campionato. I bianconeri, come nelle ultime uscite, sono passati in svantaggio dopo pochi minuti a Bogliasco, salvo poi trovare al minuto 20 il gol del pareggio grazie al sigillo di Pipitò: centesima rete stagionale per la squadra di mister Gridel.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sampdoria Juventus Under 16 4-1, la seconda sconfitta è indolore: raggiunta quota 100 gol stagionali, Pipitò il marcatore Notizie correlate Juventus Spezia Under 16 4-0 LIVE: anche Pipitò non manca alla sagra del gol!Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Modena Juventus Under 16 1-3: primo gol di Krediet in bianconero, segnano anche Pipitò e Salvai al rientro. Ecco com’è andatadi Redazione JuventusNews24Modena Juventus Under 16, debutto con gol per il neoacquisto olandese: Pipitò e Salvai completano l’opera nel successo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calendario Sampdoria - Allievi Nazionali U16 Serie A / B - Girone A Italia; Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato; Doppio confronto con la Danimarca il 21 e 24 aprile in Toscana: le scelte di Manuel Pasqual; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche. Juventus Pisa Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Sampdoria-Juve, applausi dei tifosi blucerchiatiLa partita tra Sampdoria e Juventus sembrava mettersi male per i blucerchiati, andati sotto dopo 13’ con il gol di Cuadrado. Nel resto dell’incontro però, la Sampdoria ha messo in campo una partita di ... calciomercato.com Seconda sconfitta stagionale per la #JUVENTUS #UNDER16 che cade contro la #Sampdoria Il recap del match - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER15 ha battuto in trasferta la #Sampdoria Ecco il recap del match x.com