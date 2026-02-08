Modena Juventus Under 16 1-3 | primo gol di Krediet in bianconero segnano anche Pipitò e Salvai al rientro Ecco com’è andata

Questa volta la Juventus Under 16 porta a casa una vittoria in trasferta contro il Modena, con il punteggio di 3-1. Debutta con il sorriso il nuovo acquisto olandese Krediet, che segna il suo primo gol in bianconero. Pipitò e Salvai, rientrato, completano il risultato con altre reti decisive. La squadra di casa fatica a reagire, mentre i giovani bianconeri dimostrano determinazione e buona condizione. È una vittoria che dà fiducia in vista delle prossime partite.

Modena Juventus Under 16, debutto con gol per il neoacquisto olandese: Pipitò e Salvai completano l’opera nel successo esterno della formazione bianconera. Nella sfida valida per il campionato nazionale, la Juventus Under 16 ha conquistato una vittoria preziosa in trasferta superando il Modena con il punteggio di 1-3. Una prestazione di grande carattere che conferma l’ottimo lavoro svolto dagli scout bianconeri, sempre pronti a scovare profili internazionali di alto livello. QUI: TUTTE LE NOTIZIE DALLA CONTINASSA Modena Juventus Under 16 1-3, com’è andata. Il protagonista assoluto della giornata è stato senza dubbio Krediet. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Modena Juventus Under 16 1-3: primo gol di Krediet in bianconero, segnano anche Pipitò e Salvai al rientro. Ecco com’è andata Approfondimenti su Modena Juventus Juventus Sassuolo Under 16 3-0 LIVE: Krediet fa il suo esordio in bianconero Questa mattina la Juventus Under 16 ha battuto 3-0 il Sassuolo nella sedicesima giornata del campionato 202526. Juventus Under 16, nuovo rinforzo per la squadra di mister Gridel: ufficiale l’arrivo di Krediet. Il comunicato ufficiale bianconero La Juventus Under 16 si rafforza con l’ingaggio di Krediet dal Feyenoord. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Modena Juventus Argomenti discussi: Segna una tripletta indimenticabile e regala il sesto successo di fila: Juve, è un periodo perfetto!; Settore Giovanile: Primavera in campo a Vicenza; Giovanili Serie A/B. Nuovo turno di campionato pronto a partire: il programma del weekend; Under 17 Serie A-B – Risultati 17° giornata e classifiche aggiornate. Juventus Under 16, ripresa la rotta vincente contro il Sassuolo: 5 gol per tornare ai 3 punti. Il focus sui classe 2010 bianconeriJuventus Under 16, nuovi interpreti ma stesse abitudini: contro il Sassuolo torna la vittoria in campionato dopo uno stop inatteso. Le impressioni dopo il match contro gli emiliani Dopo una sconfitta ... juventusnews24.com Impresa dell’Under 16: battuta la JuventusPrestigiosa vittoria dell’Under 16 della Reggiana. La formazione di mister Bertoni si impone 2-1 in via Fano sulla Juventus, dominatrice del girone con ben 42 punti (la Reggiana ora ne ha 30 in meno). ilrestodelcarlino.it La #JUVENTUS #UNDER15 batte il #Modena grazie ad Albanese Il recap del match x.com La #JUVENTUS #UNDER15 batte il #Modena nel segno di Albanese Il recap del match facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.