Juventus Spezia Under 16 4-0 LIVE | anche Pipitò non manca alla sagra del gol!

La Juventus Under 16 ha battuto lo Spezia 4-0 grazie a Pipitò, che ha segnato una doppietta. La partita si è svolta sotto il sole di Torino, attirando molti tifosi sugli spalti. La squadra bianconera ha dominato dal primo minuto, portando a casa una vittoria convincente. Pipitò ha sfruttato al meglio le occasioni create dai compagni, dimostrando grande determinazione. I giovani calciatori dello Spezia hanno cercato di reagire, ma non sono riusciti a trovare il gol. La sfida si è conclusa con un risultato netto.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato, si rigioca dopo il 4-1: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 4-0: sintesi e moviola. 22? POKER JUVE- Rolando pesca Pipitò in area che aggancia alla perfezione, sterza col mancino e calcia potente sotto la traversa: imparabile 19? TRIS JUVE- Azione fantastica, Tufaro imbuca e riceve nuovamente.