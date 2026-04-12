Pagelle Juventus Pisa Under 15 | Elliot torna al gol Paesanti una sentenza Laruccia già pronto per il salto successivo-VOTI

Nella venticinquesima giornata del campionato Under 15, si sono affrontate le squadre di Juventus e Pisa. Durante l'incontro, Elliot ha segnato un gol, mentre Paesanti si è distinto con una prestazione che ha deciso il risultato. Laruccia si è già messo in evidenza come possibile futuro protagonista, e sono stati assegnati i voti ai giovani calciatori coinvolti. L'articolo analizza le prestazioni dei protagonisti di questa partita.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Pisa Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la venticinquesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Pisa Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. Pugno 6 – Non ha troppe occasioni, per merito dei compagni e demerito degli avversari, di mettersi in mostra. Quando serve, lui è collegato e non sbaglia soprattutto nelle uscite. Sui gol del Pisa può poco. Villosio 6,5 – Buon senso della posizione, alterna sgroppate a ripiegamenti magistrali anche se a volte subisce qualche imbucata di troppo dalle sue parti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Pisa Under 15: Elliot torna al gol, Paesanti una sentenza, Laruccia già pronto per il salto successivo-VOTI Pagelle Juventus Parma Under 15: Nobile torna protagonista, Laruccia vivace, Laganà faro del centrocampo-VOTIdi Fabio ZaccariaPagelle Juventus Parma Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventitreesima giornata del campionato... Torino Juventus Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Cussotto torna titolare, attacco affidato a Laruccia e PaesantiKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il...