La Juventus Under 15 batte il Sassuolo 1-0, grazie a una conclusione di Laruccia che sfiora il gol più volte. La partita si è giocata oggi, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. I bianconeri sono riusciti a trovare la rete decisiva nel primo tempo, mentre il Sassuolo ha provato a reagire senza riuscire a segnare. La gara è stata combattuta, con diverse occasioni da entrambe le parti.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto anche largamente in trasferta la Reggiana e riposato una settimana, torna a giocare in casa ospitando il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 15: 1-0 sintesi e moviola. 28? LARUCCIA FLIRTA COL GOL- Modica ancora coinvolto, serve Laruccia che non ci pensa su 2 volte e calcia: il suo tiro sfila di poco alla destra del palo 25? Ora alza i ritmi la squadra di Pecorari, in controllore e gestione del possesso 19? GOL DELLA JUVE- Laruccia viene agganciato, ma l’arbitro lascia proseguire, Modica raccoglie e di potenza buca l’estremo difensore avversario: gol bellissimo 16? MODICA DA FUORI- Dopo un rimpallo, il terzino cerca gloria dalla distanza ma alza troppo la mira e la spedisce sopra la traversa 15? Ora prova a manovrare la squadra di Pecorari, devono salire in cattedra i giocatori più fantasiosi per sbloccare l’equilibrio 13? GRAN MOVIMENTO DI DELLA ROSSA- Scambia perfettamente con un compagno e va nello spazio, steso da un avversario, conquista una buona punizione 10? Gestisce male questo possesso Laurenti, sarà rimessa per gli emiliani 6? Prime fasi di studio tra le due squadre 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 15 1-0 LIVE: Laruccia sfiora il gol!

