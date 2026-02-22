Italia si mobilita | 40 città contro la violenza flash mob e l’inno

Il movimento contro la violenza sulle donne si è diffuso in 40 città italiane, coinvolgendo migliaia di persone in flash mob e cori collettivi. La mobilitazione nasce dalla volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere azioni concrete contro i soprusi. Le piazze si sono riempite di manifestanti che hanno srotolato striscioni e intonato l’inno dedicato alla causa. La giornata si conclude con un messaggio forte e chiaro.

L'Italia si è colorata di simboli e voci oggi, 22 febbraio 2026, per celebrare One Billion Rising, la campagna globale contro la violenza sulle donne. Da Bologna a Messina, eventi, flash mob e spettacoli hanno unito cittadini e scuole in un'unica voce per promuovere rispetto, libertà e prevenzione degli abusi. L'iniziativa ha coinvolto oltre 40 città italiane, sostenuta da Amnesty International Italia, Amref Italia, Differenza Donna Ong, AssoDanza Italia e Assist – Associazione Nazionale Atlete. Messina ha risposto con particolare entusiasmo, ospitando un flash mob organizzato dal CeDAV – Centro donne antiviolenza.