La Samb torna al successo Guidonia espugnata Un gol di Eusepi porta punti preziosissimi
La Sambenedettese torna a vincere con un risultato di 1-0 contro il Guidonia Montecelio. Un gol di Eusepi nel primo tempo decide la partita, che si gioca in una giornata caratterizzata da cambi e sostituzioni nel corso del secondo tempo. La formazione ospite schiera un 3-5-2 con Avella tra i pali e vari giocatori che entrano nell'ultima fase del match.
guidonia montecelio 0 sambenedettese 1 MONTECELIO (3-5-2): Avella 6; Mulé 6, Frascatore 6, Esempio 6; Viteritti 6 (11’ st Zappella 5,5), Tessiore 6, Sannipoli 6 (14’ st Tascone 5,5), Santoro 6, Errico 6 (33’ st Vitturini sv); Spavone 5,5 (11’ st Tounkara 5), Starita 5,5 (11’ st Zuppel 6). A disp: Stellato, Toma, Russo, Franchini. All.: Ginestra 6 SAMB (4-2-3-1): Cultraro 7; Zini 6,5, Pezzola 6 (29’ st Alfieri 6), Lepri 6,5, Piccoli 6,5; Candellori 7, Toure 6; Marranzino 6 (43’ st Konate sv), Stoppa 6 (43’ st Maspero sv), Parigini 7; Eusepiv7,5. A disp. Orsini, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Bongelli, Tosi, Zoboletti, Gigante, Chiatante, Martins, Lonardo, Semprini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
Samb vince 1-0: Eusepi segna, Candellori brilla come terzinoLa Samb ha conquistato i tre punti a Guidonia con una vittoria netta per 1-0, segnando l’ottavo gol stagionale di Eusepi.
Samb: Eusepi sblocca il 0-1, vittoria decisiva fuori casaLa Samb ha ottenuto tre punti fondamentali nella partita disputata sul campo del Guidonia, con un risultato finale di 0-1 a favore dei rossoblù.
Altri aggiornamenti su Samb torna
Temi più discussi: Samb-Ascoli, 39 anni dopo: il derby di campionato torna al Riviera delle Palme; Samb, si torna a vincere: battuto il Guidonia fuori casa per 0-1; Risveglio Samb: Eusepi fa gioire l’indemoniato Boscaglia; Samb, solito sortilegio. I rossoblù non sfondano al Riviera neanche con il Livorno, la vittoria manca dal 27 settembre.
Samb, un blitz salvezza: i rossoblù sbancano la tana del Guidonia conquistando punti molto pesanti per restare a gallaGUIDONIA MONTECELIO La Samb finalmente torna a vincere. Dopo otto turni, la squadra rossoblù è riuscita a conquistare i tre punti nella difficile gara giocata ieri a Guidonia. corriereadriatico.it
Risveglio Samb: Eusepi fa gioire l’indemoniato BoscagliaSERIE C - Successo fondamentale a Guidonia, decide il capitano per l'1-0 La Samb torna al successo violando lo stadio dell’Aria di Guidonia grazie ad un gol di Eusepi al 6’ del secondo tempo. Un succe ... youtvrs.it
La Samb espugna Guidonia per 0-1 grazie al gol di Eusepi e torna alla vittoria Foto a cura della nostra Lucia Pignati #samb #rivieraoggi - facebook.com facebook