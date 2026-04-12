Parigi-Roubaix U23 | Donati spacca il digiuno italiano col trionfo

A Parigi-Roubaix U23, il ciclista italiano Donati ha conquistato la vittoria, interrompendo un periodo senza successi italiani in questa competizione. La gara si è svolta sulle classiche strade del nord della Francia, con Donati che ha concluso in testa, davanti agli altri partecipanti. Questo risultato segna un momento significativo per il ciclismo giovanile italiano in un evento storicamente dominato da corridori francesi.

Il tricolore torna a sventolare sul gradino più alto del ciclismo giovanile francese. Davide Donati, atleta della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, ha conquistato la Parigi-Roubaix Under 23 sferrando un attacco decisivo nel finale che lo ha portato a tagliare il traguardo in solitaria al Velodromo. La vittoria del bresciano mette fine a un digiuno decennale per l’Italia in questa specifica competizione, segnando il primo successo nazionale dal 2016, quando Filippo Ganna ottenne lo stesso prestigioso titolo. L’attacco risolutivo nella volata degli undici. La corsa si è decisa in una fase di altissima tensione tattica, quando un gruppo ristretto di undici corridori si è trovato a contendersi le sorti del passaggio sulla polverosa e dura prova francese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parigi-Roubaix U23: Donati spacca il digiuno italiano col trionfo Davide Donati trionfa alla Parigi-Roubaix Under23!La domenica del grande ciclismo internazionale inizia nel miglior modo possibile per i colori azzurri. Parigi-Roubaix Espoirs: Davide Donati vince in solitaria al velodromoIl 21enne bresciano della Red Bull-BORA-Hansgrohe Rookies attacca nel finale e resiste al ritorno degli inseguitori.