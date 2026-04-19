Salvini spiazza i contestatori parlando di pace lavoro e sicurezza

Un politico ha sorpreso i presenti durante un intervento, parlando di pace, lavoro e sicurezza. La discussione ha attirato l’attenzione di chi si opponeva, anche se alcuni avevano previsto un tono diverso. La reazione dei contestatori è stata di sorpresa, dato che le parole pronunciate si sono discostate dalle attese di un intervento più polemico o duro. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra sostenitori e oppositori.

Una tranquilla «Fashion Lega» con il verde come colore dominante. Nella Milano capitale delle sfilate, è andata in scena quella del pensiero leghista - e più in generale conservatore - con contorno di militanti, partite Iva, trattori e famigliole col sorriso da weekend stampato sul volto. Tutti in piazza del Duomo (quasi piena) fra un gelato e un selfie, in una giornata rubata alla gita ai laghi, e già questo è un segno di appartenenza. Chi si attendeva una delegazione dell’Ice e gente travestita da Joseph Goebbels; chi prefigurava scenari da deportati con gli schiavettoni; chi per due settimane ha lanciato allarmi democratici sulla «remigrazione» galoppante, dev’essere rimasto parecchio deluso.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Salvini spiazza i contestatori parlando di pace, lavoro e sicurezza Notizie correlate Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: "Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezza"Quella organizzata per sabato in piazza Duomo a Milano “sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta al... Sanremo, Conti si commuove parlando di Baudo. Su Pucci: "Io indipendente nel mio lavoro"È tutto pronto per la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, una kermesse che sarà nel nome di Pippo Baudo.