Manifestazione della Lega a Milano Salvini | Nessun Remigration summit o razzismo | in piazza per pace lavoro e sicurezza

Sabato in piazza Duomo a Milano si svolge una manifestazione organizzata dalla Lega, definita come la prima grande mobilitazione dell’area di centrodestra dopo la sconfitta al referendum. Il leader del partito ha dichiarato che non si tratta di un evento legato a temi come il Remigration summit, razzismo o islamofobia, e ha affermato che le polemiche su questi argomenti sono esagerazioni della sinistra. La manifestazione si concentra su temi come pace, lavoro e sicurezza.

Quella organizzata per sabato in piazza Duomo a Milano “sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta al referendum” e “tutte le polemiche sul Remigration summit, razzismo e islamofobia sono isterie della sinistra” perché “non sarà nulla di tutto ciò”. A.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Salvini: “Remigration Summit? Sabato a Milano una grande manifestazione pacifica del centrodestra, anche con trattori e motociclisti”Milano, 15 aprile 2026 – Quella di sabato in piazza Duomo a Milano “sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta... Il Comune di Milano condannerà il Remigration Summit della Lega e dei Patrioti europei (ma non potrà vietarlo)Giovedì 16 aprile il consiglio comunale di Milano discuterà l'ordine del giorno contro il Remigration Summit che si svolgerà in piazza Duomo sabato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Matteo Salvini: Ci danno degli xenofobi e razzisti. La sinistra cerca di imbavagliarci; Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a Milano; Lunedì consiglio federale Lega a Milano, fari sulla manifestazione dei Patrioti; Corteo per la remigrazione a Milano, il centrodestra si divide: Forza Italia contraria, Salvini no. Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezzaIl vicepremier smentisce il fatto che la manifestazione del 18 aprile sia un 'Remigration summit'. Previsto anche un corteo che partirà da Porta Venezia e arriverà in Duomo ... milanotoday.it Il Comune di Milano condannerà il Remigration Summit della Lega e dei Patrioti europei (ma non potrà vietarlo)Il testo di condanna pronto ad essere approvato giovedì 16 aprile. C'è anche un documento della Lega per condannare le minacce di violenza dei centri sociali ... milanotoday.it Il leader della Lega rilancia la battaglia a Bruxelles in vista della manifestazione di sabato a Milano. E dribbla le domande sugli attacchi Usa a Giorgia Meloni facebook Il mio intervento al #Tg4 sui rapporti fra Italia e Usa, la reazione della sinistra e il piano di pace cinese per l’Iran. Poi la manifestazione della Lega e il terribile omicidio a Massa. x.com