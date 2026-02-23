Sanremo Conti si commuove parlando di Baudo Su Pucci | Io indipendente nel mio lavoro

La presenza di Pippo Baudo al Festival di Sanremo ha suscitato emozioni intense, portando a una commozione pubblica di Conti. La causa di questa reazione deriva dal ricordo del suo collega e maestro, ancora vivo nella memoria di molti. Durante l’evento, il conduttore ha ricordato alcuni momenti condivisi con Baudo, sottolineando il suo ruolo fondamentale nel panorama televisivo. Sul palco, anche Pucci ha ribadito la sua autonomia nel lavoro, senza influenze esterne.

È tutto pronto per la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, una kermesse che sarà nel nome di Pippo Baudo. Visibilmente commosso, il padrone di casa Carlo Conti ha voluto rendere omaggio al celebre presentatore scomparso lo scorso 16 agosto. "Immaginate l'emozione di fare il primo festival senza Pippo. Era doveroso dedicarlo a lui. Ho messo la targhetta sul mio camerino", il suo ricordo: "Pippo è il faro, mi spiace che non ci sia più". Per quanto concerne la kermesse, Conti ha ringraziato Laura Pausini per aver accettato la sua proposta di co-condurre: "Da marzo ho lavorato fin dal primo pranzetto per convincerla".

Sanremo, Conti si commuove parlando di Baudo, c'è Pausini. Gag di Fiorello in videochiamataLa presenza di Pippo Baudo ha commosso Conti, che ha ricordato il suo mentore durante la conferenza stampa.

Sanremo 76, Conti si emoziona per BaudoIl conduttore si commuove ricordando il suo rapporto con il Festival di Sanremo, che considera come una seconda casa.

Sanremo, Conti si commuove parlando di Baudo, c'è Pausini. Gag di Fiorello in videochiamataIniziata la conferenza stampa all'Ariston: cinque serate, da martedì a sabato, per la kermesse musicale più famosa d'Italia. Gag di Fiorello in videochiamata: Vi auguro tante polemiche

Sanremo, la prima conferenza stampa. Carlo Conti si commuove ricordando Pippo Baudo: Doveroso dedicargli il Festival(Adnkronos) - Il mio è un festival baudiano, ed è toccato proprio a me fare il primo festival senza di lui, era doveroso dedicarglielo. Così, commuovendosi fino alle lacrime, il conduttore e diretto

