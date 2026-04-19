Salvini silura Von der Leyen | No al lockdown energetico Usiamo petrolio e gas russi

Durante un intervento pubblico, un rappresentante politico ha criticato l’Unione Europea e le sue politiche energetiche, affermando che l’Europa dovrebbe continuare a utilizzare petrolio e gas provenienti dalla Russia. Ha anche espresso dure parole nei confronti di un evento organizzato da un gruppo di partiti di destra, accusando alcune istituzioni internazionali di collaborare in modo dannoso e chiedendo la sospensione di un accordo economico europeo.

Dal palco di piazza Duomo, il ministro ai Trasporti ha attaccato la linea europea sulla crisi energetica, accusando l’Ue di voler affrontare l’emergenza con «un nuovo lockdown» e sostenendo che, per reagire davvero, bisogna prima di tutto sospendere le regole del Patto di stabilità e permettere di usare «i soldi degli italiani per aiutare gli italiani in difficoltà». Salvini ha richiamato anche le parole del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini («Bisogna cambiare chi governa questa Europa») per rafforzare l’idea di una rottura ormai necessaria con l’attuale classe dirigente europea. Da qui la proposta politica più netta: se gli Stati Uniti hanno sospeso fino al 16 maggio le sanzioni che bloccavano commercio e acquisto di petrolio russo, allora deve farlo anche Bruxelles.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Salvini silura Von der Leyen: «No al lockdown energetico. Usiamo petrolio e gas russi» Notizie correlate Ucraina, Merz e Tusk scrivono a von der Leyen: “Stop a visti per i combattenti russi”L’Unione Europea deve proteggersi contro i possibilirischidellapresenza di combattenti russi impegnati in Ucraina all’interno dell’aera Schengen. La Ue condanna gli attacchi di Teheran. Von der Leyen: “Sconsiderati e indiscriminati”. Nessun allarme energetico“L’unica soluzione per la situazione determinata dall’attacco degli Usa e di Israele contro l’Iran passa attraverso la diplomazia.