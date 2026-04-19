A Milano, in Piazza Duomo, si è svolta una manifestazione a cui hanno partecipato sostenitori di un cambiamento nelle politiche energetiche europee. Durante l’evento, sono state espresse richieste di sospensione del Green Deal e di ripristino delle forniture di gas russo. La protesta ha visto la presenza di diversi manifestanti che hanno portato cartelli e slogan contro le norme ambientali stabilite dall’Unione Europea.

Il cuore di Milano, precisamente in Piazza Duomo, è stato il palcoscenico di una manifestazione dei Patrioti per l’Europa organizzata dalla Lega, dove Matteo Salvini ha tracciato una rotta politica netta verso il sovranismo europeo, proponendo il superamento del Green Deal e la riapertura degli acquisti energetici con la Russia. Tra le vie del centro milanese, la piazza ha la partecipazione di famiglie e giovani, ma anche tensioni tra gli schieramenti contrapposti e le forze dell’ordine, mentre il fronte del centrodestra mostrava crepe evidenti con un sit-in separato di Forza Italia dedicato alle seconde generazioni di immigrati. La strategia energetica e il confronto con l’approccio statunitense.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini sfida l’Europa: stop al Green Deal e ritorno al gas russo

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