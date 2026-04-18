Un politico ha annunciato l’intenzione di sospendere temporaneamente le norme del Patto di stabilità, accusandole di ostacolare l’economia nazionale. Ha inoltre dichiarato di voler fermare le politiche ambientaliste chiamate Green Deal, proponendo di tornare ad acquistare gas e petrolio dalla Russia. La posizione ha suscitato reazioni nel dibattito pubblico e tra gli esperti di economia e politica.

Sospendere le regole del Patto di stabilità che «stanno bloccando la nostra economia» e quel «mostro ideologico chiamato Green Deal». Fare come gli Usa «che hanno sospeso le sanzioni al petrolio russo». Tornare «all’energia nucleare». Dare la «precedenza all’immigrazione da Paesi vicini per cultura e valori» per una «vera integrazione». Ma anche “remigrazione” e “permesso soggiorno a punti”. Investire nella «pace e nella diplomazia invece che in armi e sanzioni», dicendo «no all’esercito europeo voluto da Macron e dai suoi simili». Sono le ricette declamate dal leader della Lega Matteo Salvini sul palco a conclusione della manifestazione dei Patrioti per l’Europa (”Senza paura, padroni a casa nostra”) organizzata dalla Lega insieme agli alleati sovranisti al parlamento a piazza Duomo a Milano, non piena come il Carroccio aveva sperato.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Salvini: stop a green deal e patto di stabilità, torniamo a comprare gas e petrolio dalla Russia

Notizie correlate

Russia, Salvini blocca gas e petrolio: stop a ogni accordoMatteo Salvini ha fissato un perimetro netto sui rapporti con la Russia: nessun nuovo accordo energetico per gas e petrolio fino alla cessazione...

Leggi anche: Salvini chiede la scossa all'Ue: “Stop al Patto di Stabilità o faremo da soli”