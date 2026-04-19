A Milano, nel cuore di Piazza Duomo, si è svolta una manifestazione dei patrioti a cui ha partecipato anche un noto politico. Durante l’evento, il politico ha rivolto accuse all’Unione Europea e al Fondo Monetario Interno, criticandoli pubblicamente sul palco. La manifestazione ha attirato diverse persone ed è stata caratterizzata da interventi incentrati su temi di sovranità e autonomia.

Matteo Salvini urla contro UE e FMI sul palco in Piazza Duomo a Milano. Nel capoluogo lombardo è andata in scena la manifestazione dei patrioti. Essa ha toccato tanti temi: l’esercito europeo, la questione gas russo e il tema “remigrazione”. Salvini sul palco di Piazza Duomo. Il leader leghista dal palco di Piazza Duomo ha attaccato “l’accoppiata malefica composta da Ue e Fmi”. Ha quindi invocato lo stop al Green Deal e al patto di stabilità. Poi ha toccato il tema dell’immigrazione e della remigrazione con lo slogan “In Europa padroni a casa nostra”. Questi i temi che Matteo Salvini ha portato in piazza Duomo a Milano con i Patrioti europei, dal francese Jordan Bardella all’olandese Geert Wilders.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Salvini attacca UE e FMI al raduno dei patrioti

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