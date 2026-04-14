Il leader di un partito politico italiano ha annunciato un raduno di militanti chiamato “Patrioti”, criticando le norme dell’Unione Europea. Durante un intervento, ha anche commentato le accuse rivolte all’ex presidente degli Stati Uniti e al Papa, definendole “folli”. In un clima di crescente tensione internazionale, i partiti si preparano alle prossime elezioni, che si terranno tra circa un anno.

Caos internazionale, un anno circa alle elezioni e c’è fermento in tutti i partiti. Anche la Lega, infatti, ieri si è riunita in un consiglio federale a Milano nella sede di via Bellerio. Una riunione di due ore in vista del raduno dei Patrioti previsto per sabato prossimo. Si è parlato anche della situazione politica, insistendo molto a quelle che il segretario Matteo Salvini ha definito, in un comunicato, «assurde regole europee che rischiano di impoverire cittadini, famiglie e imprese in difficoltà per il costo di bollette, luce, gas e carburante». «È inaccettabile che si possano spendere miliardi per armi e non per aiutare a pagare bollette e benzina».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salvini prepara il raduno dei Patrioti e attacca le «assurde regole dell’Ue»

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