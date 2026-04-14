Raduno dei Patrioti a Milano Salvini prepara mobilitazione | tra gli ospiti Bardella ancora incerta presenza di Orban

A Milano, si terrà un raduno dei Patrioti con la partecipazione di alcuni leader di partito. Tra gli ospiti confermati ci sono rappresentanti di diverse forze politiche, mentre la presenza di un politico straniero è ancora in bilico. Il leader del partito promotore dell’evento ha richiesto ai suoi collaboratori un impegno totale nell’organizzazione, mentre si attendono ulteriori dettagli sulla partecipazione di alcuni ospiti.

Salvini, già da giorni impegnato a Milano per promuovere l’evento, ha chiesto ai dirigenti del Carroccio il massimo sforzo organizzativo. La manifestazione, ribattezzata “Senza paura - in Europa padroni a casa nostra”, si concentra sempre più su temi economici e sul confronto diretto con Bruxelles.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Raduno dei Patrioti a Milano, Salvini prepara mobilitazione: tra gli ospiti Bardella, ancora incerta presenza di Orban Salvini prepara il raduno dei Patrioti e attacca le «assurde regole dell’Ue»Caos internazionale, un anno circa alle elezioni e c’è fermento in tutti i partiti. Matteo Salvini annuncia una grande manifestazione a Milano con i Patrioti europeiMentre a Milano migliaia di persone sono scese in piazza per dire ‘no’ all'arrivo degli agenti americani dell'Ice in occasione delle Olimpiadi, il... A un raduno a Trento un motociclista su una maxiadventure esagera e piomba contro una coppia, ferendo gravemente una donna. Il dubbio è che molti motociclisti sopravvalutino le proprie capacità di guida e non acquistino la moto adatta a loro - facebook.com facebook Fano: azzurri in raduno in preparazione della seconda tappa del Trofeo Filippi tinyurl.com/5bzm9ebf #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com