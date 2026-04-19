Salva Casa 3 cose da sapere | dalle Regioni anche in ritardo alle regole per i sottotetti

Il decreto Salva Casa, approvato dal governo, mira a sanare varie irregolarità edilizie e contiene disposizioni riguardanti i sottotetti. Le Regioni hanno comunicato alcune difficoltà nel rispettare le scadenze previste, mentre sono state definite le nuove regole per l'utilizzo e la modifica di queste parti degli edifici. L’obiettivo principale è facilitare le pratiche di regolarizzazione senza dover ricorrere a procedure troppo complesse.

Roma, 19 aprile 2026 – C’è sicuramente l’Italia dei sottotetti nei meandri del decreto Salva Casa, voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per sanare tante piccole irregolarità degli edifici. Oggi, a quasi due anni da quel varo, il bilancio è in chiaroscuro. Ecco tre cose da sapere, con le risposte elaborate dal Cng (Consiglio nazionale geometri e geometri laureati). 1. Adeguamento delle Regioni: a che punto siamo?. Per il Consiglio nazionale dei geometri la situazione in Italia si può definire “a macchia di leopardo”. Ad oggi, “17 Regioni hanno emesso provvedimenti formali (leggi regionali, delibere o circolari esplicative) per recepire o coordinare il Salva Casa con le proprie normative locali”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salva Casa, 3 cose da sapere: dalle Regioni (anche) in ritardo alle regole per i sottotetti Notizie correlate Anche gatti e cani cambiano i denti da latte: cose da sapere sulla dentizione dei cuccioliDentizione cane e gatto: cosa c’è da sapere? Quando si porta a casa un cucciolo, che si tratti di un cagnolino o di un gattino, si viene a patti con... Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero: tutto quello che c’è da sapereIn occasione della Giornata della Memoria, il 27 e il 28 gennaio 2026 su Rai 1 arriva in prima serata (ore 21,30) la miniserie Morbo K – Chi salva... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Varianti ante 1977 e Decreto Salva Casa: quando è ammessa la SCIA in sanatoria?; Condono edilizio vs sanatoria Salva Casa: differenze, regole, zone vincolate; Edilizia libera 2026: cosa si può fare senza titolo; SCIA in sanatoria Salva Casa: le grandi tettoie rientrano dentro il calcolo della SUL. Salva Casa, 3 cose da sapere: dalle Regioni (anche) in ritardo alle regole per i sottotettiRoma, 19 aprile 2026 – C’è sicuramente l’Italia dei sottotetti nei meandri del decreto Salva Casa, voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per sanare tante piccole irregolarità degli ... quotidiano.net Salva casa in Sardegna, la Regione non si adegua a SalviniPrimo via libera in Sardegna per il disegno di legge della Giunta che recepisce il decreto nazionale, cosiddetto Salva casa, voluto dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Dopo ... ansa.it Notizie dall'Unione dei Comuni Amiata Grossetana Amiata, una svolta importante per i proprietari di casa Arriva una novità che può riguardare centinaia di famiglie del territorio: il cosiddetto “Salva Casa” apre alla possibilità di sanare situazioni legate alla m facebook Svolta per i proprietari dell'Amiata: "Salva Casa" applicabile ad abitazioni realizzate senza autorizzazione paesaggistica - x.com