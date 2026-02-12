Cinema e salute mentale tornano a dialogare grazie alla rassegna Cinema Anima Mente

Dal 21 febbraio al 28 marzo al Cinema Eliseo torna alla sua 19esima edizione la rassegna cinematografica “CinemAnimaMente”. La formula rimane quella collaudata: film seguiti da incontri con registi, attori ed esperti nel settore della psicologia e salute mentale. L’obiettivo, ancora una volta, è quello di coinvolgere e sensibilizzare la comunità sui temi del disagio psicologico e sociale, utilizzando il linguaggio cinematografico come punto di partenza. “Affrontare il tema del dubbio e delle scelte – hanno spiegano gli organizzatori – significa esplorare esperienze centrali della vita psichica.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

A Roma, nei cinema UCI Luxe Maximo, Porta di Roma, Roma Est e Parco Leonardo, tornano i film candidati agli Oscar.

