Nuove frontiere nella cura dell' emofilia A | il professore Dario Balestra riceve il D’Agostino Prize 2025

Il professor Dario Balestra dell’Università di Ferrara ha ricevuto il D’Agostino Prize 2025 per la sua ricerca sulle nuove frontiere nella cura dell’emofilia A. Promosso dalla Fondazione Cutino di Palermo, il premio riconosce l’innovazione nel campo delle malattie rare ematologiche. L’indagine “Base and” rappresenta un passo avanti nella comprensione e nel trattamento di questa condizione genetica.

Il premio è stato attribuito da un Comitato Internazionale di esperti di malattie rare ematologiche di cui fanno parte Alok Srivastava (Senior Professor, Dipartimento di Ematologia, Christian Medical College Vellore-India, nonché membro del Board della World Federation of Hemophilia), Khaled Musallam (Group Chief Research Officer, Burjeel Holdings, Direttore Thalassemia & Sickle Cell Center - Abu Dhabi), Emanuele Angelucci (già Direttore strutture complesse ematologia a Cagliari e Genova, e Coordinatore Gruppo Italiano per il trattamento del paziente talassemico trapiantato, nonché del Hemoglobinopathies Registry-European Blood and Marrow Transplant Group-EBM?).🔗 Leggi su Palermotoday.it

