Annalisa Rosso e Salone Raritas | Il focus sul design da collezione Ai giovani piace il pezzo unico Gallerie e progettisti insieme

Annalisa Rosso, responsabile editoriale e consulente culturale del Salone del Mobile, presenta il nuovo progetto Salone Raritas, allestito nel padiglione 9. Si tratta di una vetrina dedicata al design da collezione che combina pezzi unici, creazioni outsider, edizioni limitate, oltre a elementi di antiquariato e alta manifattura creativa. L’obiettivo è mettere in mostra proposte che si distinguono per l’originalità e l’unicità, rivolgendosi anche a un pubblico giovane interessato a oggetti esclusivi.

Annalisa Rosso, direttrice editoriale e culturale-advisor del Salone del Mobile, abbiamo un debutto importante con Salone Raritas (padiglione 9), atlante del collectible design che accosterà pezzi unici e “outsider” tra edizioni limitate, antiquariato e alta manifattura creativa. Di che si tratta? "Di un progetto completamente nuovo. In questi anni, insieme a tutto il team del Salone del Mobile, abbiamo registrato un cambiamento su quanto sta succedendo nell’interior design. In questa fase di post global c’è forte la necessità di essere globali senza rinunciare però alla propria identità culturale, geografica. Ci siamo resi conto che tutti gli architetti, da quelli che lavorano per le grandi case sino al Contract e Hospitality, cercano di dare spazio a questa nuova sensibilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Annalisa Rosso e Salone Raritas: "Il focus sul design da collezione. Ai giovani piace il pezzo unico". Gallerie e progettisti insieme Notizie correlate Annalisa Rosso: “Design unico, raro, non industriale. La GenZ cerca oggetti oltre il brand”Milano – Annalisa Rosso, direttrice editoriale e culturale-advisor del Salone del Mobile, abbiamo un debutto importante con Salone Raritas... Leggi anche: Salone Raritas: l’alta manifattura sbarca nel design B2B Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Annalisa Rosso: Design unico, raro, non industriale. La GenZ cerca oggetti oltre il brand; Salone Raritas: tra industriale e decorativo, oltre la macchina; Salone del Mobile 2026: se ne parla su Telecity con Economia&Territori; Salone Raritas: design in edizione limitata e alta manifattura. Annalisa Rosso: Design unico, raro, non industriale. La GenZ cerca oggetti oltre il brandLa direttrice editoriale e culturale-advisor del Salone del Mobile 2026 presenta Salone Raritas: Qui la rarità diventa metodo, un ponte diretto tra produzione creativa speciale e domanda evoluta ... ilgiorno.it Annalisa, look infuocato con tacchi scultura per la nuova avventuraDalla vetta delle classifiche italiane all’Alta Moda e viceversa, in un loop infinito: mentre il motivetto della sua Canzone Estiva ci rimbalza in testa sin dalla sua uscita, prospettandosi come il ... dilei.it Durante la Design Week, la redazione de Il Giorno si apre al pubblico e diventa uno spazio vivo dove design, cultura e impresa si incontrano. Il 23 aprile alle 18:45, interviene Annalisa Rosso, Direttore Editoriale e Culturale e Advisor del Salone del Mobi - facebook.com facebook