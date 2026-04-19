Salerno De Luca conquista il Lungomare | politica tra i tavolini

Nel quartiere Pastena di Salerno, il pomeriggio di oggi ha visto un improvviso spostamento dell’attenzione verso il Lungomare Colombo, dove una visita pubblica ha attirato numerose persone. La presenza di una figura politica nota ha attirato l’interesse dei presenti, trasformando il luogo di ritrovo abituale in un’occasione di confronto e discussione. L’evento ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali in un contesto di dialogo aperto e partecipato.

Il pomeriggio di oggi nel quartiere Pastena ha un improvviso spostamento dell’asse verso il Lungomare Colombo, dove la presenza di Vincenzo De Luca ha trasformato la consueta routine del bar Isoletta in una platea di confronto elettorale. Il locale, punto di riferimento per la socialità della zona orientale tra adolescenti e studenti, è diventato il palcoscenico per un incontro diretto con la cittadinanza, organizzato insieme al gruppo civico Prossima Salerno e a Fabio Polverino, candidato all’interno della lista Salerno per i Giovani. Dialogo senza barriere tra i tavolini del Lungomare. L’atmosfera nel cuore di Pastena è stata caratterizzata da un approccio meno istituzionale e più vicino alla quotidianità dei residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, De Luca conquista il Lungomare: politica tra i tavolini Notizie correlate Il Lungomare si sgretola, M5S Salerno: "Non è un incidente, ma 30 anni di incompetenza politica"I consiglieri: "Non accettiamo chi prova a minimizzare, chi giustifica, chi racconta un’altra storia mentre Salerno rischia letteralmente di... Campania fuori dal dissesto sanità, politica divisa tra il pugno duro di De Luca e la concertazione targata FicoLe reazioni politiche al rientro dal deficit sanità della Campania dopo diciannove anni di "commissariamento". Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La storia di Luca Boncori, dalla Tor Tre Teste a eroe di Salerno. Segna al 96' e regala tre punti d'oro; Curiosità sul lungomare di Pastena: De Luca arriva al bar l' Isoletta. Eterno stallo Porta Ovest, De Luca a Panico: «Approvi lui la variante»Che lo slogan scelto per questa campagna elettorale potesse essere un’esortazione rivolta alla città, e di conseguenza ai suoi cittadini, era apparso da subito quasi scontato. Per ... ilmattino.it Schlein avvisa De Luca: «Campo largo ovunque, uniti anche a Salerno»Tanto per cambiare il convitato di pietra alla due giorni dem è Vincenzo De Luca. Ci sono tutti i dirigenti del Pd, compresi quelli di Salerno, ma non lui, sempre refrattario alle iniziative del suo ... ilmattino.it Da Trapani a Salerno, la sfida Cybersecurity di Francesco Fortunato dell'IS "Da Vinci" #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook