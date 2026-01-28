Il Lungomare si sgretola M5S Salerno | Non è un incidente ma 30 anni di incompetenza politica
Il lungomare di Torrione sta crollando e il M5S di Salerno non ha dubbi: non si tratta di un incidente, ma di anni di cattiva gestione. La voragine che si vede oggi rappresenta più di un problema di strade, è il risultato di decenni di scelte sbagliate, di promesse non mantenute e di poca attenzione alle manutenzioni. La città si sveglia con un nuovo allarme, mentre le autorità devono ancora spiegare cosa farà per risolvere questa emergenza.
I consiglieri: "Non accettiamo chi prova a minimizzare, chi giustifica, chi racconta un’altra storia mentre Salerno rischia letteralmente di crollare" Il lungomare di Torrione che crolla non è un incidente. È una voragine fisica e politica che racconta trent’anni di incompetenza, propaganda e malagestione. Per anni le segnalazioni dei cittadini sono state ignorate. Per anni si è preferito rifare facciate, accendere luci, vendere un’immagine finta di città “modello”, mentre sotto quella patina Salerno marciva. Lo denuncia in una nota il M5S di Salerno. Come ha più volte denunciato il nostro consigliere comunale Claudio Russolillo, “questa città viene governata guardando le luci accese e non le fondamenta che cedono.🔗 Leggi su Salernotoday.it
