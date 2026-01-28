Il Lungomare si sgretola M5S Salerno | Non è un incidente ma 30 anni di incompetenza politica

Il lungomare di Torrione sta crollando e il M5S di Salerno non ha dubbi: non si tratta di un incidente, ma di anni di cattiva gestione. La voragine che si vede oggi rappresenta più di un problema di strade, è il risultato di decenni di scelte sbagliate, di promesse non mantenute e di poca attenzione alle manutenzioni. La città si sveglia con un nuovo allarme, mentre le autorità devono ancora spiegare cosa farà per risolvere questa emergenza.

