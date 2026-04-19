Salerno corre grande successo per l' undicesima edizione | Una splendida giornata per celebrare lo sport

È stato un grande successo di pubblico e appassionati l’undicesima edizione della "Salerno Corre", gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno, presieduta da Ruggero Gatto.La manifestazione si è tenuta questa mattina con partenza e arrivo da Piazza della Libertà. 96.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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