Ripascimento a Salerno avanti con i lavori sul litorale | ecco la nuova sabbia

Il ripascimento del litorale di Salerno avanza con i lavori sulla spiaggia tra il Polo Nautico e la foce dell’Irno, dove è stata stesa nuova sabbia. Le operazioni mirano a rafforzare la costa e a contrastare l’erosione. Gli operai stanno distribuendo con cura il materiale, migliorando la stabilità della zona. La presenza di mezzi e uomini sul sito evidenzia l’intensità dell’intervento. Le attività continuano senza interruzioni lungo il tratto interessato.

Proseguono gli interventi di ripascimento sul litorale cittadino. Nell’ambito 2, precisamente nel tratto compreso tra il Polo Nautico e la foce dell’Irno, è stata posata nuova sabbia sul lungomare Marconi. Il materiale utilizzato, come previsto dal capitolato della gara d’appalto, presenta una granulometria più consistente rispetto a quella esistente: una sabbia visibilmente più “doppia”, quindi più pesante e resistente all’azione del mare. L’intervento punta a contrastare l’erosione e a garantire maggiore stabilità al fronte spiaggia. L’arenile appare già più ampio e compatto, in vista della stagione primaverile ed estiva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Ripascimento del litorale salernitano: i lavori proseguonoI lavori di ripascimento del litorale salernitano continuano con progressi significativi. Progetto Bandiera Blu sul litorale domizio, ripartono i lavori dopo la svolta al TarRiprendono i lavori del progetto Bandiera Blu sul litorale domizio dopo la decisione del Tar Campania. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Salerno, Ripascimento: attività riprese ma resta il nodo della sabbiaNonostante le avverse condizioni meteo, non sono passate inosservate le ruspe in azione da ieri mattina a Universo beach. Mezzi e uomini della ditta, impegnata nella realizzazione dell’intervento di ... ilmattino.it A Salerno iniziano i lavori di ripascimento a Torrione: la spiaggia chiusa temporaneamente per garantire la sicurezza e ripristinare la sabbia - facebook.com facebook RIPASCIMENTO, C’E’ CHI DICE NO: I SURFISTI DI SALERNO GUARDA IL VIDEO x.com