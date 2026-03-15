Pagelle Crotone-Salernitana 0-1 | Achik firma il colpo granata allo Scida Matino e Gyabuaa sugli scudi

La Salernitana ha vinto 1-0 contro il Crotone allo Scida, conquistando tre punti importanti e riconquistando il terzo posto in classifica. La rete decisiva è stata segnata da Achik all’inizio della ripresa, mentre Matino e Gyabuaa sono stati protagonisti di prestazioni significative. La partita si è svolta in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre che hanno combattuto per ottenere il risultato.

Salernitana corsara allo Scida: terzo posto riconquistato, ora testa al Team Altamura. La Salernitana espugna lo Scida e conquista tre punti preziosi battendo 1-0 il Crotone al termine di una gara combattuta, decisa all’inizio della ripresa dal guizzo di Achik. Tre punti d’oro che permettono all’udici di Cosmi di riconquistare il terzo posto. L’attaccante granata ha sfruttato un errore della difesa calabrese e, servito da Gyabuaa, ha battuto Merelli con freddezza dopo appena due minuti del secondo tempo. È stata una partita sporca, intensa, spesso più nervosa che spettacolare. Il Crotone ha provato a spingere soprattutto nel primo tempo e nella parte finale della gara, ma la squadra di Cosmi ha resistito con ordine, affidandosi alle parate di Donnarumma e alla solidità della coppia centrale Matino-Berra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pagelle Crotone-Salernitana 0-1: Achik firma il colpo granata allo Scida, Matino e Gyabuaa sugli scudi Articoli correlati Pagelle Siracusa-Salernitana 3-1, granata irriconoscibili: male Donnarumma, si salva solo AchikLa Salernitana fallisce clamorosamente una ghiotta occasione per avvicinarsi alla vetta con il Catania fermato sul pari dal Foggia (in attesa di... Pagelle Siracusa-Salernitana 3-1, granata irriconoscibili: male di Donnarumma, si salva solo AchikLa Salernitana fallisce clamorosamente una ghiotta occasione per avvicinarsi alla vetta con il Catania fermato sul pari dal Foggia (in attesa di... Tutti gli aggiornamenti su Pagelle Crotone Salernitana 0 1 Achik... Temi più discussi: Salernitana-Latina 2-1, le pagelle: Anastasio lottatore, che guizzo di Lescano; Salernitana, a Caserta il conto è salato: difesa in apnea, centrocampo evanescente, Gyabuaa unica scossa. Le pagelle; Granata: cambia la difesa con il Crotone, ecco Berra e Longobardi; Salernitana: la corsa playoff, ora sette finali. Crotone-Salernitana 0-1, per gli Squali sfuma il sogno aggancio: Achik decide allo ScidaCROTONE Sfuma per il Crotone la possibilità di agganciare la Salernitana, che allo Scida si impone 1-0 nella sfida d’alta quota tra quarta e quinta in classifica. La rete decisiva arriva a inizio ripr ... corrieredellacalabria.it Crotone-Salernitana 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Crotone-Salernitana del 15 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Salernitana, le pagelle dopo il blitz di Crotone: Gyabuaa e Achik decisivi salernonotizie.it/2026/03/15/sal… x.com Pagelle Salernitana: Capomaggio e Golemic harakiri. Ok Cabianca, Tascone entra male facebook