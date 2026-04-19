Lo scorso sabato, in occasione di una conferenza organizzata dal Partito Democratico nel Friuli Venezia Giulia, il presidente di Confindustria Fvg ha annunciato una posizione favorevole all’introduzione di un salario minimo. La dichiarazione rappresenta una novità rispetto alle posizioni tradizionali dell’associazione imprenditoriale, che finora si erano spesso opposte a questa misura. La questione del salario minimo è tornata al centro del dibattito pubblico e politico nella regione.

Durante la conferenza programmatica organizzata dal Partito Democratico nel Friuli Venezia Giulia lo scorso sabato, il presidente di Confindustria Fvg, Pierluigi Zamò, ha espresso una posizione inedita e aperta verso l’introduzione di un salario minimo. La proposta, precedentemente respinta dall’amministrazione guidata da Meloni, viene vista ora come uno strumento strategico per incentivare il settore manifatturiero regionale e risolvere le difficoltà legate alla ricerca di nuovi lavoratori. La strategia industriale per contrastare la carenza di personale. Il produttivo del Friuli Venezia Giulia sta affrontando sfide complesse che toccano direttamente la capacità delle fabbriche di restare competitive e operative.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salario minimo: la mossa di Confindustria per le fabbriche FVG

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