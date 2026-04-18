In una situazione di scarsità di manodopera, un rappresentante di Confindustria Fvg ha dichiarato che il salario minimo potrebbe essere uno strumento utile per rendere il lavoro più allettante. Secondo quanto affermato, questa misura potrebbe favorire il rilancio del settore manifatturiero, contribuendo ad attrarre lavoratori e a contrastare le difficoltà nel reperimento di personale qualificato.

"Il salario minimo può essere una misura utile anche per rendere il lavoro più attrattivo, in una fase segnata dalla carenza di manodopera, e contribuire così al rilancio della manifattura ". Lo ha affermato il presidente di Confindustria Fvg, Pierluigi Zamò, intervenendo alla conferenza programmatica del Pd del Friuli Venezia Giulia, partito che da tempo sostiene questa proposta, rilanciata anche in forma unitaria con le opposizioni. Secondo Zamò, Confindustria dovrebbe appoggiare questa misura perché "al 99% i contratti firmati dal sistema confindustriale già la prevedono, pur con possibili eccezioni". Per il presidente degli industriali del Fvg si tratterebbe quindi di "una cosa giusta in più", capace di sostenere un comparto manifatturiero che "sta soffrendo di molte cose", compresa la difficoltà di reperire personale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zamò (Confindustria Fvg), salario minimo utile anche per attrarre lavoratori

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