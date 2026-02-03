Andrea Mastrovito, artista di Bergamo, ha appena terminato di lavorare sulla torre più alta della Sagrada Familia. Dopo aver dedicato molto tempo al suo studio, Mastrovito ha trovato il modo di unire la sua passione per l’arte religiosa con altri interessi meno sacri. Ora la torre si distingue per il suo stile originale, che porta la firma di un artista italiano.

Nel suo studio di Bergamo Andrea Mastrovito si è occupato spesso di arte religiosa, conciliandola con un’altra sua grande passione più profana Per un artista come Andrea Mastrovito è più facile disegnare che raccontare. Nel suo studio si guarda attorno, trova un gesso, e mentre parla del suo rapporto con la Chiesa e con l’arte, con l’umano e il divino, con il passato e il futuro, traccia poche linee su un tavolo di legno. Compare così il suo Agnus dei, un agnello simbolo di Gesù Cristo che diventerà una scultura formata da migliaia di schegge di vetro, incastonato in raggi luminosi intrecciati a forma di iperboloide iperbolico, una sorta di cilindro torto e avviluppato su se stesso, come alcuni cestini per la carta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’artista italiano scelto per completare la torre più alta della Sagrada Familia

Approfondimenti su Sagrada Familia

Alla Sagrada Família, la Torre di Gesù Cristo si avvicina alla conclusione dei lavori.

A Barcellona, la Sagrada Família continua il suo avanzamento con il completamento dei bracci della croce sulla Torre di Gesù Cristo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sagrada Familia

Argomenti discussi: I brani da ascoltare almeno una volta nella vita secondo Venerus e Rbsn; Olimpiadi 2026: scoppiano le polemiche per la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura; Sergio Caputo, Ero un pubblicitario e di notte cantavo nei locali milanesi. Il sabato italiano mi è scoppiato in mano e sono partito. Sanremo? Non lo vedo; Intervista all’artista italiano che ha portato il papercutting nella metropolitana di New York.

L'artista italiano 'Opium' al Sofia Urban Art Festival 2025Sarà l'artista italiano 'Opium', pseudonimo di Aldo Oliviero, sostenuto dall'istituto italiano di cultura di Sofia, a rappresentare l'Italia al Sofia Urban art Festival 2025. La sesta edizione di arte ... ansa.it

Quando l’arte diventa un’esperienza: perché i giovani scelgono l’immersioneTra realtà virtuale, interazione e benessere psicologico, le mostre immersive stanno cambiando il modo in cui le nuove generazioni si avvicinano alla cultura. msn.com

Un colpo d'occhio eccezionale. La Sagrada Familia. Il lavoro incompiuto di Antonì Gaudí: " La Sagrada Familia " è una Basilica Minore spagnola di culto cattolico che si trova a Barcellona ( Catalogna ) nonché è la chiesa più alta al mondo con la sua Altezza di - facebook.com facebook

Sagrada Familia: le conferenze teologiche in attesa della visita del Papa. #30gennaio x.com