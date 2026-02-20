Posata l’ultima torre sulla Sagrada Familia | ora è la chiesa più alta del mondo – Il video

La costruzione della Sagrada Familia si è conclusa il 20 febbraio, quando è stata posata l’ultima torre. Questa operazione ha permesso alla chiesa di superare i 172 metri, rendendola la più alta al mondo. La fine dei lavori ha attirato numerosi visitatori e appassionati di architettura, che hanno assistito alla cerimonia. Ora, la basilica catalana si prepara ad accogliere i primi fedeli e turisti in uno spazio ancora in fase di completamento.

Da oggi, 20 febbraio, la Sagrada Familia la chiesa più alta del mondo: ha raggiunto la sua altezza massima di 172,5 metri. In diretta social è avvenuta la collocazione del braccio superiore della croce che corona la Torre di Gesù Cristo. La costruzione della chiesa è iniziata nel 1882. La Torre di Gesù sarà inaugurata il 10 giugno, in occasione del centenario della morte di Antoni Gaudì, in una cerimonia alla quale è atteso il papa Leone XIV, anche se dal Vaticano non è arrivata ancora conferma ufficiale. Oltre alla Torre di Gesù Cristo, il complesso della Sagrada Familia comprende altri 17 torri – dedicate agli apostoli, agli evangelisti e alla Vergine Maria – ormai completate.🔗 Leggi su Open.online L'artista italiano scelto per completare la torre più alta della Sagrada FamiliaAndrea Mastrovito, artista di Bergamo, ha appena terminato di lavorare sulla torre più alta della Sagrada Familia. Sagrada Família, completati i bracci della croce sulla Torre di Gesù Cristo: ora manca solo l'Agnus DeiA Barcellona, la Sagrada Família continua il suo avanzamento con il completamento dei bracci della croce sulla Torre di Gesù Cristo.