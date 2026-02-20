Gatteo si prepara per l’inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile | momento istituzionale

Gatteo organizza l’inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile domenica 22 febbraio alle 10.30 in Piazza Antonio Vesi. La decisione di costruire questa struttura nasce dalla crescente esigenza di supportare i cittadini durante emergenze e calamità naturali. La cerimonia prevede la partecipazione di autorità locali e volontari, che illustreranno i nuovi spazi e le attrezzature. La comunità si riunisce per celebrare un passo importante nel rafforzare la sicurezza collettiva e migliorare l’efficienza delle operazioni di soccorso.

I nuovi locali, che si trovano in via Garibaldi 16, ospiteranno la sezione di Gatteo dell’Associazione Croce Verde Pubblica Assistenza di Gambettola Domenica 22 febbraio, alle ore 10.30, in Piazza Antonio Vesi a Gatteo, si terrà l’inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile, un momento istituzionale dedicato alla comunità e al volontariato locale. I nuovi locali, che si trovano in via Garibaldi 16, ospiteranno la sezione di Gatteo dell’Associazione Croce Verde Pubblica Assistenza di Gambettola. Grazie a una convenzione con il Comune, l’associazione svolge da anni sul territorio di Gatteo attività di Protezione Civile.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Caneva, nuova sede per i volontari della protezione civile Leggi anche: Avella, oggi l’inaugurazione della nuova sede della Pro Loco Clanis 2006 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Settore moda in crisi? Il gruppo romagnolo reagisce annunciando 260 assunzioni. Previste anche a Gatteo; Tutto pronto a Pesaro per il 69° Carnevale dei Ragazzi. Al Palapartenope arriva 44 Gatti Live Show – Una gattastica avventuraNapoli si prepara ad accogliere uno degli spettacoli per famiglie più attesi della stagione teatrale. Sabato 14 marzo 2026, al Teatro Palapartenope, va in scena 44 GATTI LIVE SHOW – Una gattastica av ... napolitoday.it SPORT E SOLIDARIETA'. A IVREA ARRIVA 100% GATTO, EVENTO GRAVEL CON FINI BENEFICIIl Canavese si prepara a pedalare per una causa speciale. Il prossimo 15 marzo, il territorio di Ivrea ospiterà la prima edizione ufficiale di 100% GATTO, una manifestazione ciclistica dedicata al ... tuttobiciweb.it PREONE. MORTE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE, CHIESTA CONDANNA PER SINDACO E PER COORDINATORE COMUNALE DELLA P.C. - facebook.com facebook Allerta Meteo Protezione Civile, piogge, venti forti e mareggiate in arrivo al Sud: allarme arancione in una regione x.com