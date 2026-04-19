Dopo ventidue giorni di digiuno che hanno coinvolto un sacerdote sposato, si arriva a un nuovo punto nel confronto tra il movimento dei sacerdoti sposati e la gerarchia della Chiesa. Il digiuno, durato più di tre settimane, mette in discussione la salute fisica di chi lo sta portando avanti e rappresenta un gesto di protesta legato alla richiesta di tornare al ministero sacerdotale.

Il ventitreesimo giorno di un digiuno che mette a rischio la salute fisica segna una svolta nel confronto tra il Movimento internazionale sacerdoti sposati e la gerarchia cattolica. Giuseppe Serrone, figura centrale della protesta, sta portando avanti una testimonianza di non violenza per ottenere il riconoscimento del ministero attivo per circa 5mila presbiteri in Italia che hanno scelto di formare una famiglia dopo aver ottenuto le necessarie dispense canoniche. La sfida del canone 1752 tra necessità pastorale e tradizione. Al centro della controversia si trova una questione di diritto e di gestione delle anime nelle comunità più periferiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sacerdoti sposati: il digiuno di Serrone per tornare al ministero

OLTRE IL SETTIMO GIORNO: LA RISURREZIONE DI UN MINISTERO CHE NON MUORE

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