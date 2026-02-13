Richardson Viano | Alle Olimpiadi con Haiti pensavo fosse uno scherzo A Cortina ho avuto paura

Richardson Viano, il primo sciatore di Haiti a partecipare alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, racconta di aver pensato fosse uno scherzo quando gli hanno comunicato la sua convocazione, e di aver avuto paura durante la gara a Cortina, dove ha sentito la pressione di rappresentare un’isola senza neve.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Richardson Viano porta la sua storia dopo essere diventato il primo sciatore di Haiti alle Olimpiadi Invernali: "Da bambino giocavo con la sabbia immaginando fosse neve". Ad Haiti, paese dei Caraibi dove le temperature medie non scendono mai sotto i 21 gradi c'è una federazione sciistica e questa federazione ha voluto che il 19enne Richardson Viano partecipasse alle Olimpiadi di Pechino nel Gigante e nello Slalom.