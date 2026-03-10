Tumore al seno in fase iniziale | Aifa approva la rimborsabilità di ribociclib per ridurre il rischio di recidiva

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità di ribociclib, un farmaco utilizzato insieme alla terapia endocrina, per il trattamento adiuvante del tumore al seno HR+HER2? ad alto rischio di recidiva in fase iniziale. La decisione riguarda i pazienti che si trovano in una fase precoce della malattia e che corrono il rischio di recidiva.

L’indicazione riguarda dunque i pazienti con tumore della mammella positivo ai recettori ormonali e negativo per HER2, inclusi tutti quelli con malattia linfonodale positiva indipendentemente dalle altre caratteristiche cliniche. L’obiettivo della terapia adiuvante è ridurre la probabilità che la malattia si ripresenti dopo i trattamenti iniziali. Il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne in Italia, con quasi 54mila nuovi casi stimati nel 2025. La forma HR+HER2- rappresenta circa il 70% di tutte le nuove diagnosi. Nonostante la terapia endocrina adiuvante, per molte pazienti il rischio di recidiva rimane significativo anche dopo molti anni e, quando si verifica, nella maggior parte dei casi si presenta come malattia metastatica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

