Un attacco con droni provenienti dall’Ucraina ha colpito alcune zone industriali nelle città di Novokuibyshevsk e Syzran, nella regione di Samara. Le aree interessate includono impianti di raffinazione del petrolio e un ospedale, dove è stato colpito anche il reparto maternità. Finora non sono stati segnalati dettagli sulle vittime o sui danni specifici alle strutture. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Un attacco con droni ucraini ha colpito alcune zone industriali a Novokuibyshevsk e Syzran, nella regione russa di Samara, città che ospitano grandi raffinerie di petrolio. Lo ha dichiarato il governatore Vyacheslav Fedorishchev. Preso di mira anche il reparto di maternità di un ospedale a Novokuibyshevsk, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Non sono state segnalate vittime. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che le sue forze hanno distrutto 258 droni di Kiev nella notte di sabato in 16 regioni russe, nonché sulla penisola ucraina della Crimea, ormai annessa, e sui mari Nero e d’Azov. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, raid ucraino colpisce zone industriali e il reparto maternità di un ospedale

Notizie correlate

Nessun vertice USA-Russia: raid ucraino uccide 6 in RussiaLa tensione diplomatica si è innalzata stamattina con l’annuncio ufficiale da Mosca: non sono giunte nuove proposte per un incontro tra i leader di...

Guerra in Ucraina, Mosca beffa la tregua: raid uccide 15 minatori. Colpito anche un reparto di maternitàA poco più di tre settimane dal quarto anniversario della guerra in Ucraina, con il gelo che paralizza il Paese già in ginocchio, la strada dei...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Raid russi colpiscono Kiev, Dnipro e Odessa nella notte; Guerra Ucraina, pioggia di missili sulle principali città: strage di civili tra Kiev, Dnipro e Odessa; Video. Raid russi colpiscono Kiev, Dnipro e Odessa nella notte; Zelensky manda i robot in prima linea al posto dei soldati, la prima azione contro la Russia in Ucraina.

Guerra Ucraina Russia, raid di Mosca su Chernihiv: ucciso un 16enne, quattro feriti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, attacco a Kiev. Zelensky: verifichiamo ogni dettaglio su assalitore. LIVE ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina, nuovi attacchi russi: colpita Odessa. Zelensky: Fare pressione su MoscaVittime si registrano a Odessa, Dnipro e Kiev, dove è stato ucciso anche un bambino di 12 anni. Ieri la visita di Zelensky a Roma. Meloni e Mattarella hanno ribadito al presidente ucraino il sostegno ... tg24.sky.it

'Missili ucraini colpiscono una fabbrica di droni in Russia'. Droni russi su Chernihiv, 16enne ucciso e quattro feriti #ANSA x.com

Al Bano è tornato in Russia e lo ha annunciato con un video pubblicato sui social dalla Piazza Rossa di Mosca. Nel filmato, il cantante di Cellino San Marco appare con il suo identificativo cappello bianco mentre lancia un messaggio: «Da Mosca con amore e - facebook.com facebook