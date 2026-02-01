Guerra in Ucraina Mosca beffa la tregua | raid uccide 15 minatori Colpito anche un reparto di maternità

La guerra in Ucraina torna a fare paura. Nella notte, i raid russi colpiscono ancora, uccidendo 15 minatori e danneggiando un reparto di maternità. A tre settimane dal quarto anniversario del conflitto, le tensioni restano alte e i negoziati tra le parti sembrano ancora lontani da una svolta concreta. La situazione si mantiene molto fragile, con continui colpi di scena che aumentano il clima di incertezza.

A poco più di tre settimane dal quarto anniversario della guerra in Ucraina, con il gelo che paralizza il Paese già in ginocchio, la strada dei negoziati resta accidentata tra parvenze di accelerazioni e ritardi, come l'ultimo in ordine di tempo, annunciato nelle scorse ore dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sul secondo round di colloqui a Abu Dhabi tra funzionari russi, ucraini e statunitensi rinviato a mercoledì. L'escalation militare e la strategia dei trasporti Nonostante la tregua energetica, non si fermano i raid russi: oggi un drone ha preso di mira un altro autobus causando 15 morti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Approfondimenti su Ucraina Guerra

Un drone russo ha colpito un autobus nella regione di Dnipropetrovsk, uccidendo 15 minatori e ferendone almeno sette.

La guerra tra Russia e Ucraina torna a fare paura nella regione di Dnipro.

Ultime notizie su Ucraina Guerra

Guerra Ucraina, Kiev denuncia violazione della tregua per gelo: due morti in 85 raid di Mosca. Guasto tecnico e pesanti black-outLe esportazioni russe di difesa cresceranno significativamente nel 2026. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin alla riunione della Commissione per la cooperazione tecnico-militare, citato ... ilmattino.it

Guerra Ucraina Russia, drone russo su un autobus a Dnipropetrovsk: almeno 15 morti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Prossimi trilaterali il 4-5 febbraio ad Abu Dhabi'. LIVE ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina - Russia, le news. Drone russo su un autobus nel Dnipropetrovsk: 15 minatori morti x.com

