RunDonato la solidarietà va di corsa | un fiume di maglie colorate riempie la città

Anche quest'anno si è svolta la gara podistica RunDonato, attirando numerosi partecipanti e appassionati. La manifestazione ha visto un intenso afflusso di persone che indossavano magliette di vari colori, creando un vero e proprio fiume di tessuto attraverso le strade della città. La corsa è stata un momento di aggregazione e scambio tra i partecipanti, confermandosi come un evento di socialità e solidarietà.

Un fiume di magliette colorate, e anche quest'anno la gara podistica RunDonato si è confermata un'occasione d'incontro e socialità. Migliaia le persone che hanno partecipato, questa mattina, alla tradizionale iniziativa primaverile promossa dal Comune di San Donato con partenza alle 10 da via Caviaga e possibilità di scelta fra tre percorsi diversi: quello più impegnativo, di 10 chilometri, quello intermedio di 5 chilometri, e la RunDonatina, che è pensata per i bambini e si snoda sul percorso di un miglio. E' rimasta in agenda, come sempre, anche la Camminata del cuore, per le famiglie e le persone di ogni età. San Donato Run, i momenti più belli della corsa cittadina per beneficenza (atex.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - RunDonato, la solidarietà va di corsa: un fiume di maglie colorate riempie la città Notizie correlate Leggi anche: La “Guerra dei Fitto” a Maglie: il fedelissimo di Raffaele sfidato dallo lo zio Antonio nella corsa a sindaco Leggi anche: “Insieme si vince“, tutti di corsa per la solidarietà Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: San Donato si prepara alla undicesima edizione della RunDonato; RunDonato: IRCCS Policlinico San Donato partner alla 11^ edizione; RunDonato 2026, torna la festa della corsa: weekend tra sport, prevenzione e solidarietà. RunDonato, la solidarietà va di corsa: un fiume di maglie colorate riempie la cittàUn fiume di magliette colorate, e anche quest'anno la gara podistica RunDonato si è confermata un'occasione d'incontro e socialità. Migliaia le persone che hanno partecipato, questa mattina, alla ... ilgiorno.it San Donato Milanese si prepara alla undicesima edizione della Rundonato: tutto quello che c'è da sapere facebook