La Ginnastica Petrarca ha avviato un progetto che unisce sport e solidarietà in Malawi. L’obiettivo è sostenere i bambini delle scuole del distretto rurale di Balaka. La società italiana ha deciso di portare sport e speranza in un’area dove le risorse scarseggiano. Nei prossimi mesi, gli atleti parteciperanno a iniziative per coinvolgere e aiutare i giovani malawiani. La prima tappa si è svolta ad Arezzo, con l’intento di organizzare attività e raccolte fondi per il viaggio e le attrezzature. La volontà è di

Arezzo, 6 febbraio 2026 – Sport e solidarietà uniti per i bambini delle scuole del distretto rurale d i Balaka in Malawi. La Ginnastica Petrarca ha portato un contributo al progetto “Creative Competences” che, sostenuto con finanziamenti PNRR e condotto dall’ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, ha trovato concretizzazione nella costituzione di un modello virtuoso di collaborazioni internazionali per esportare competenze e opportunità in uno dei più poveri Paesi del continente africano. La volontà condivisa, infatti, è stata di creare un ecosistema olistico dove anche le scienze motorie hanno un ruolo importante per la crescita della persona e della società, gettando le basi per un futuro sviluppo sostenibile, inclusivo e fondato sull’educazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un progetto tra sport e solidarietà per la Ginnastica Petrarca in Malawi

