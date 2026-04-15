Rugby 7 | a Hong Kong si decide il trono mondiale tra giganti e outsider

A Hong Kong si stanno disputando le World Championship Series di rugby 7, evento che vede protagoniste le dodici migliori squadre maschili e femminili del mondo. Le nazionali si confrontano in partite intense in un torneo che potrebbe decidere la squadra campione mondiale. La competizione si svolge nel prestigioso scenario della città asiatica, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutto il pianeta.

Le dodici migliori selezioni maschili e femminili del pianeta si preparano a sfidarsi nel prestigioso palcoscenico di Hong Kong, dove iniziano le World Championship Series dell’HSBC SVNS. Questo trittico di eventi rappresenta l’atto finale di un percorso stagionale complesso, strutturato su tre livelli differenti di competizione, che culminerà con la proclamazione dei campioni del mondo 2026. Il format tecnico della fase conclusiva prevede la partecipazione delle otto formazioni che militano stabilmente nel circuito principale, affiancate da quattro squadre che hanno ottenuto il diritto di competere attraverso i tornei di qualificazione delle serie inferiori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby 7: a Hong Kong si decide il trono mondiale tra giganti e outsider Notizie correlate Campione di Wing Foil napoletano trionfa a Hong Kong dopo il titolo mondiale.Dopo aver conquistato il titolo di Campione del Mondo Under 19, il giovane atleta napoletano Ernesto De Amicis ha raggiunto un nuovo straordinario... Juve, un'estate... dell'altro mondo: tournée tra Hong Kong e Australia, con tre amichevoli (c'è l'Inter)Basta Germania, basta quartier generale a Herzogenaurach: dopo due stagioni in casa Adidas, la Juventus torna a volare fuori dall’Europa per la... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Rugby Seven: al via le Svns Championship Series, tre tappe per la gloria; Hong Kong Bulls vs Jiangxi Ganchi risultato e pronostici. Hong Kong 7’s PreviewWith the start of the World Championships, Hong Kong will no doubt be a spectacle of rugby 7’s, already one of the biggest 7’s tournaments in the world and this weekend it celebrates its 50th ... scottishrugby.org ‘The Olympic Games of rugby union’: 50 years of the Hong Kong SevensWhen it comes to the world of SVNS Rugby, few cities compare to Hong Kong. There is a strong case to be made that it is the tournament when fans think of the World Series, and it is no surprise they ... rugbypass.com Matteo in Coppa del Mondo su Pista ad Hong Kong !!! Dopo aver dovuto rinunciare alla 1^ manche di Coppa del Mondo in Australia il mese scorso a causa dell'annullamento dei voli aerei dovuti allo scoppio della guerra in Iran... Matteo debutterà facebook La Basilicata chiude il Vinitaly e prepara una nuova missione enogastronomica a Hong Kong x.com