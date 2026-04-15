La stagione dell’HSBC SVNS Championship Series entra nella sua fase più importante con l’inizio di tre tappe che si svolgeranno in diverse città, a partire da Hong Kong. La competizione vede squadre di diversi paesi sfidarsi in incontri di rugby seven, con l’obiettivo di conquistare punti in vista delle finali. La prima tappa si svolge in uno degli impianti più noti a livello internazionale, attirando appassionati e atleti da tutto il mondo.

La stagione dell’HSBC SVNS entra nella sua fase decisiva e lo fa partendo da una delle cattedrali del rugby mondiale: Hong Kong. Qui prendono il via le World Championship Series, ultimo atto di un’annata lunga e frammentata tra tre livelli di competizione, che ora converge verso tre tornei finali destinati a incoronare i campioni del mondo 2026. Dopo mesi di qualificazioni e circuiti paralleli, le migliori dodici squadre maschili e femminili sono pronte a giocarsi tutto in un trittico di eventi che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto. Il format riunisce le otto squadre protagoniste del circuito principale e quattro formazioni emerse dal percorso di qualificazione attraverso le serie inferiori.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby Seven: al via le Svns Championship Series, tre tappe per la gloria

Rugby, definiti i tre match in trasferta dell’Italia nel Nations ChampionshipSono state definite da World Rugby avversarie e sedi dei match dell’Italia nel Nations Championship 2026: nella prossima finestra estiva gli azzurri...

United Rugby Championship: Treviso pari e figuraccia a Newport, le Zebre cedono nella ripresa al MunsterFermo il Sei Nazioni sono tornate in campo Benetton Treviso e Zebre Parma, con le due franchigie italiane entrambe impegnate in trasferta.

Temi più discussi: Francia - Italia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; Sei Nazioni femminile, Italia ko in Francia: come è andato l'esordio delle Azzurre; Guinness Women’s Six Nations, La formazione dell’Italia per la sfida d’esordio a Grenoble con la Francia; Champions Cup: non basta un ottimo Fischetti, Northampton butta via 21 punti ed è battuto da Bath. Gli highlights.

Rugby a 7: al via le iscrizioni per lo Zebre SevenUna grande giornata di festa per salutare la fine dei campionati sportivi e accogliere l’inizio dell’estate. Un concentrato di rugby, musica e divertimento in meno di 24 ore. Prima di andare in ... sportparma.com

Rugby Seven: a Madrid decise le semifinali del SVNSSi è disputata oggi la seconda giornata dell’ultimo atto delle Svns 2024, il tour mondiale di rugby a Seven che vede al via le otto migliori formazioni al mondo. È il primo anno dove l’ultimo atto del ... oasport.it

Weekend ricchissimo per l’Olbia Rugby, impegnata su tutti i fronti tra prima squadra, settore giovanile e femminile. Sabato 11/04 Serie B Olbia Rugby Lions Livorno Olbia Calcio d’inizio 15:30 Domenica 12/04 Under 18 – Seven Comunale – - facebook.com facebook