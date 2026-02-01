A Singapore si è chiusa la terza tappa del torneo mondiale di rugby a sette, il Svns 2026. Le squadre femminili non hanno deluso, con le due favorite che arrivano in finale per la terza volta consecutiva. La Nuova Zelanda ha dimostrato ancora una volta di essere la più forte, dominando la competizione e confermando il suo ruolo di leader in questa disciplina.

Si è conclusa a Singapore la terza tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo femminile nessuna sorpresa, con le due dominatrici della stagione che per la terza volta di fila vanno in finale. E lì è la Nuova Zelanda a comandare contro l’Australia e conquistare la seconda vittoria su tre tappe. Nella fase a gironi la pool A è stata dominata dal’Australia che ha vinto tutti e tre le sue partite, seguita dagli Stati Uniti, con due successi. Eliminate, quindi, le Fiji con un solo successo e il Giappone, fermo a quota zero. Nella pool B, invece, tre su tre per la Nuova Zelanda, che precede il Canada, mentre escono la Francia, con una vittoria, e la Gran Bretagna, che chiudono senza successi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby Seven femminile: la Nuova Zelanda domina a Singapore e vola in vetta

Approfondimenti su Rugby Seven Italia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Rugby Seven Italia

Argomenti discussi: Nazionale U21 Femminile, le convocate per il raduno di Parma dal 5 al 7 febbraio; Serie A Elite Femminile: il programma e le formazioni del 9° turno; Serie A Élite femminile: Colorno riceve Villorba, è sfida tra seconde; L’Aquila per la vita in campo per lo sport: un macchinario al rugby femminile del Cus.

Dal rugby alla vita. Erika Morri racconta i 5 valori chiave per l’empowerment femminileDalla mischia al terzo tempo. L'ex nazionale azzurra, oggi consigliera della Federazione italiana rugby ha una missione: diffondere la filosofia del suo sport come veicolo di crescita. Per le donne, g ... iodonna.it

Il Rugby Città di Castello femminile vince il gruppo nazionaleCITTÀ DI CASTELLO – Tutti pazzi per il rugby femminile! C’erano anche le atlete di Città di Castello all’iniziativa che si è svolta domenica a Prato nel campo del Gispi Rugby: qui la squadra locale, ... lanazione.it

Rugby Club San Marino. Tony Dark Eyes · Games. III Edizione RSM Sevens Sabato 23 e Domenica 24 maggio 2026 Il Rugby 7s invaderà di nuovo San Marino per una giornata tutta energia e spettacolo! Vuoi esserci con la tua squadra Segna la data - facebook.com facebook