Rugby A2 | il Parma travolge lo Stade in una sfida intensa a Sarre

Durante l'ultima giornata di campionato di rugby A2, lo Stade Valdôtain ha subito una sconfitta casalinga contro il Parma con il punteggio di 21 a 48. La partita si è svolta a Sarre e ha visto i visitatori dominare l'incontro con un risultato netto. Questa sfida ha rappresentato il debutto dello Stade nella categoria A2.

Lo Stade Valdôtain chiude il suo debutto nella categoria A2 con un netto 21 a 48 subito in casa, a Sarre, durante l'ultima giornata di campionato disputata questa domenica 19 aprile. Di fronte alla capolista del Parma, i locali hanno affrontato una sfida difficile in un pomeriggio caratterizzato dal caldo, riuscendo comunque a mostrare segnali di competitività nonostante il distacco finale nel punteggio. L'andamento della gara tra pressione emiliana e reazione valdostana Il match, gestito dal di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby A2: il Parma travolge lo Stade in una sfida intensa a Sarre Notizie correlate Rugby A2: il Milano travolge lo Stade con un 52-21 impietosoIl campo di rugby di Sarre ha ospitato, domenica 12 aprile 2026, un confronto che ha il Rugby Milano 21 prevalere nettamente sullo Stade Valdôtain... Libertas travolge Torino 87-62: Livorno ritrova orgoglio e una mentalità vincente nel basket di Serie A2.Livorno ha vissuto una serata di grande basket al palazzetto Modigliani, dove la Libertas ha dominato Torino con un netto 87-62 nel campionato di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PRIMA SQUADRA: i trequarti si rinforzano con il mediano di apertura Mattia Cantoni; Serie A: ultimo atto prima dei playoff. Le squadre già qualificate e la formula degli spareggi promozione; La Cremo ritrova Fabbri, arbitro della vittoria a Parma. La Rugby Parma espugna Aosta, il 3 maggio playoff contro PaeseLa Rugby Parma chiude con una vittoria la regular season: 21-48 sul campo del fanalino di coda Stade Valdôtain Rugby. Vittoria che consente ai ragazzi di coach Frati di chiudere la regular season in t ... sportparma.com Rugby A: testacoda finale ad Aosta per la capolista ParmaSi chiude oggi, domenica 19 aprile (kick off alle ore 15:30), la regular season della Rugby Parma, che è a un passo dall’impresa. Gli ultimi 80’ dividono i gialloblù, in vetta al Girone 2, dalla reali ... sportparma.com Si è spento Gianfranco Ermolli, dal rugby varesino a una carriera internazionale: aveva 60 anni facebook Rugby, serie B: il Brixia, travolge il Pieve e aggancia il secondo posto x.com