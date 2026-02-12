Libertas travolge Torino 87-62 | Livorno ritrova orgoglio e una mentalità vincente nel basket di Serie A2

La Libertas di Livorno mette a segno una grande vittoria contro Torino, schiacciandola 87-62. La squadra mostra una faccia diversa e ritrova fiducia nel campionato di Serie A2. Dopo alcune partite difficili, i livornesi tornano a giocare con il carattere e l’energia giusta, ridando entusiasmo ai tifosi e alla città.

La Libertas travolge Torino e accende la luce sul basket livornese: una mentalità vincente per ritrovare l'orgoglio. Livorno ha vissuto una serata di grande basket al palazzetto Modigliani, dove la Libertas ha dominato Torino con un netto 87-62 nel campionato di Serie A2. La vittoria, conquistata giovedì 12 febbraio 2026, non è solo un passo importante per la classifica, ma un segnale di rinascita per una città che guarda al basket come parte integrante della propria identità sportiva. La squadra livornese ha toccato un vantaggio massimo di +43, dimostrando una superiorità tattica e mentale evidente.

