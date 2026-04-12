Rugby A2 | il Milano travolge lo Stade con un 52-21 impietoso

Domenica 12 aprile 2026, sul campo di Sarre si è disputata una partita di rugby tra il Rugby Milano 21 e lo Stade Valdôtain. Il match si è concluso con un risultato di 52-21 a favore del team milanese. La gara ha visto il Rugby Milano 21 dominare in modo deciso sull’avversario, portando a casa una vittoria significativa.

Il campo di rugby di Sarre ha ospitato, domenica 12 aprile 2026, un confronto che ha il Rugby Milano 21 prevalere nettamente sullo Stade Valdôtain con un punteggio di 52 a 21. La sfida, valida per la penultima giornata del campionato di serie A2, ha i giocatori milanesi, attualmente quarta posizione in classifica, imporsi con una pressione costante fin dai primi minuti della gara. L’impatto del ritmo meneghino sul terreno valdostano. La partita è stata segnata da una gestione del tempo estremamente sbilanciata verso la squadra ospite. Nei primi 18 minuti di gioco, il Milano ha saputo sfruttare la propria forza fisica e tattica, schiacciando lo Stade con tre mete segnate in un intervallo temporale brevissimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby A2: il Milano travolge lo Stade con un 52-21 impietoso Rugby Serie B: Colorno travolge i Lyons con un 56-17 devastanteIl rugby emiliano vive un sabato di netto contrasto tra le forze in campo, con il Rugby Colorno che ha imposto la propria legge sul campo del Centro... Leggi anche: Sabato 21 Marzo Live Rai Sport: Ciclismo Milano-Sanremo, Sci Lillehammer, Rugby, Atletica Indoor