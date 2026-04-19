Il tribunale di Crotone ha deciso di procedere con il giudizio immediato nei confronti della titolare e di tre operatori socio-sanitari di una clinica privata, coinvolti in un caso di morte di un uomo di 90 anni, originario di San Giovanni in Fiore. L’indagine riguarda la presunta responsabilità delle persone coinvolte nel decesso del novantenne, avvenuto dopo un incidente avvenuto all’interno della struttura.

Il tribunale di Crotone ha disposto il giudizio immediato per la titolare e tre operatori socio-sanitari di una clinica privata, accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di un novantenne originario di San Giovanni in Fiore. L’uomo, affetto da demenza senile, era deceduto nell’agosto del 2024 dopo essersi allontanato dalla struttura senza che nessuno se ne accorgesse, finendo poi vittima di una caduta mortale in un dirupo. La dinamica del tragico evento tra mancanze strutturali e fragilità cliniche. Il dramma che ha colpito la comunità del Cosentino e del Crotonese ha radici in una serie di eventi occorsi nel corso di una settimana, nell’agost del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - RSA di Crotone: 4 indagati per la morte del novantenne caduto nel dirupo

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