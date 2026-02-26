Fisciano Soccorso alpino salva operaio caduto in un dirupo

Un incidente si è verificato oggi nei pressi di Fisciano, quando un operaio coinvolto in lavori boschivi è finito in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e aiutare l’uomo a uscire dall’area pericolosa. La situazione è stata gestita con rapidità e professionalità dagli operatori.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto nella giornata odierna nel territorio del comune di Fisciano, nei pressi della località 'Poggio Papariello', a seguito di un incidente che ha coinvolto un operaio di una ditta di lavori boschivi. L'uomo originario é precipitato in un dirupo durante lo svolgimento di un sopralluogo. L'attivazione è avvenuta su richiesta della centrale operativa 118 di Salerno, che ha immediatamente allertato l'Elisoccorso 118. Sul posto è giunto velocemente l'elisoccorso partito dalla base di Napoli, che ha sbarcato il tecnico del CNSAS e l'equipe sanitaria che ha provveduto alla stabilizzazione dell'uomo e imbarellamento.