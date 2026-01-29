Milano piange ancora la morte di Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino trovato morto il 23 gennaio nel centro della città. La sua scomparsa avviene in circostanze ancora da chiarire: un corpo precipitato dal quarto piano di un palazzo in via Nerino. La polizia indaga per capire se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di più oscuro, ma al momento non ci sono certezze. La scena del decesso è stata subito isolata, e gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e analizzando le prove per fare luce sulla vicenda.

La sera del 23 gennaio, nel cuore di Milano, un corpo precipita dal quarto piano di un palazzo in via Nerino. La custode dello stabile chiama immediatamente i soccorsi, ma per l’uomo non c’è più nulla da fare. Nelle ore successive, gli investigatori scoprono che quella caduta nasconde molto più di un semplice suicidio. La vittima è Alexander Adarich, 54 anni, ex banchiere ucraino con doppia cittadinanza romena. Un personaggio di primo piano nel mondo della finanza del suo paese, arrivato a Milano quella stessa mattina per la prima volta in vita sua. Avrebbe dovuto ripartire la sera stessa, ma qualcosa è andato storto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - È un mistero la morte a Milano di Alexander Adarich, ex banchiere ucraino caduto nel vuoto: è omicidio?

Approfondimenti su Alexander Adarich

Milano torna a parlare dell’uomo trovato morto dopo essere precipitato da una finestra di un bed and breakfast.

La polizia ha confermato che l’uomo morto dopo essere caduto da una finestra al quarto piano di un edificio in via Nerino, nel centro di Milano, è Alexander Adarich, ex banchiere ucraino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alexander Adarich

Argomenti discussi: L’agente segreto, misteri e politica nella sala buia; Khaby Lame e il gemello Ai. L’affare è un mistero ma il mercato delle identità digitali è realtà; 7 donne e un mistero a Borgoricco il 28 febbraio 2026; Indomabile. È un romanzo sulla vita della ragazza che inventò il mistero.

Un posto al sole, Napoli e un mistero: ecco perché Whoopi Goldberg è nella soapCi sono storie che hanno il sapore dei sogni, quasi di miracoli. Sorprese, in ogni caso: quando lo scorso luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, è stato annunciato l'arrivo di Wh ... msn.com

Firenze, la casa di comunità di Montedomini è un mistero: quando si farà?Annunciato nel 2021, è ancora in alto mare. La Società della salute rassicura, ma no date ... corrierefiorentino.corriere.it

#Milano È stato identificato l’uomo precipitato da un B&B, vicino piazza Duomo, il 23 gennaio. Si tratta del banchiere ucraino Alexander Adarich, 54 anni, 2 lauree, figura molto nota in Ucraina. Ipotesi omicidio: dopo il volo da una 15ina di metri, le telecamere - facebook.com facebook

Il giallo di via Nerino a Milano: il banchiere ucraino Alexander Adarich precipitato dal b&b, ipotesi omicidio. Si indaga su un uomo misterioso @Corriere x.com